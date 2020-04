Luego de su divorcio con Maxi López, la relación de Wanda Nara con su papá, Andrés, no quedo para nada bien. Pese a los largos años que pasaron, siguen sin hablarse. Una buena oportunidad para generar el reencuentro familiar sería el futuro casamiento de Nara con su novia, Pamela Acosta, pero ya descartó que su hija mayor estuviera invitada.

El mediático confesó que organiza su matrimonio con la joven para fines de año o inicios del 2021. "Estamos decididos a casarnos. El paso de adaptarnos con Mora, la hija de Pamela, ya lo dimos. Estamos planificando la boda", detalló, pero arremetió contra su primogénita a quien decidió no invitar a la celebración "no por nada en especial sino por motivos de distancia", aclaró.

Wanda con su esposo, Mauro Icardi

Además, volvió a diferenciar el vínculo que mantiene con su hija menor, Zaira: "A ella la invitaría y a todos los amigos que quiero que ese día estén presentes, para tener ese contacto". Andrés se distanció de la empresaria tras su separación con López y desde entonces la relación se tensó, incluso no conoce a las dos pequeñas que la modelo tuvo con su nuevo marido, Mauro Icardi.

.

"No creo que haga falta ni que ella se justifique, porque tendría que tener una charla previa o una conversación con ella para limar las asperezas que surgieron", consideró el mediático en diálogo con la revista Paparazzi. Y agregó: "No me interesa hablar con su marido, pero sí con ella y ver qué es lo que piensa y cuál es el concepto. Por haber tenido esas peleas que nunca entendí mucho, porque jamás pasó nada”.