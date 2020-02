Si bien físicamente Wanda y Zaira Nara son muy parecidas, sus estilos de vida han seguido un ritmo independiente: mientras la menor de las hermanas se encuentra en la Patagonia, donde dio a luz a su hijo Viggo, la rubia se mudó a Italia para acompañar la carrera de su esposo Mauro Icardi. Pero la distancia no es lo único que las separa, el vínculo que mantienen con su papá Andrés es una de sus mayores diferencias.

Las hermanas Nara son una de las familias más mediáticas en el mundo de la farándula y cada nueva historia en sus vidas se vuelve noticia. Por eso sus miles de seguidores se alegraron al conocer el nacimiento del nuevo bebé que llegó fruto del amor entre la conductora y Jacob Von Plessen.

Entre los emocionados con la novedad se encuentra Andrés, abuelo del pequeño, quien manifestó su alegría: "Me enteré un poco por los medios, le mandé unas felicitaciones a Zaira", confesó.

.

"Justo cuando le envié mensaje cuando estaba por nacer. Las noticias fueron antes de que nazca el gordo. Me comuniqué pero ella estaba ocupada. Me contestó por WhatsApp y me dijo que estaban muy felices”, contó y lamentó: "Sé que están muy contentos, aunque están a una distancia que complica un poco”. Los flamantes padres se encuentran en San Martín de los Andes desde fines del 2019.

Zaira Nara fue mamá de Viggo.

Respecto a cuál es el vínculo que mantiene con sus hijas manifestó que la relación que tiene con Zaira "es totalmente distinta a la de Wanda" y aseguró que la presentadora "tiene otra actitud".

"Siento que Wanda debería aprender varias cosas de Zaira. Cuando uno comprende que hizo una macana soy el primero en decir que me equivoqué. Zaira entendió la situación y se puso en mi lugar, Wanda no", disparó al aire de Radio Mitre.