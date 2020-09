En las últimas horas, Maxi López expresó su enojo con Wanda Nara luego de que se confirmara que Mauro Icardi dio positivo en coronavirus. Enterado de la noticia, Andrés Nara avaló la reacción del padre de sus nietos.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el papá de Wanda y Zaira Nara declaró: "Es una macana, un problema. Dentro de todo, ya sabemos que todo el grupo de donde él está, Wanda y los chicos no son personas de riesgo. Pero igualmente no deja de ser una mala noticia“, se lamentó Don Nara.

.

En ese sentido, apoyó la bronca y preocupación de su exyerno sobre el posible contagio de sus nietos: “Con respecto a Maxi, es entendible su enojo con Wanda y que no esté de acuerdo. Él se preocupa por la seguridad y la salud de los chicos. Pero dentro de todo lo malo estoy tranquilo porque no son de riesgo“.

“Su enojo es entendible desde luego. Nadie quiere que sus hijos tengan ningún tipo de problema. Mauro se va a tener que quedar aislado. No sé si lo tienen. Pero te repito, no son de riesgo. Es entendible lo de Maxi pero esto se suma a que hay una tirantes entre ellos. Todas las opiniones siempre son un poco ajenas al problema y al inconveniente que hay entre sí, siempre hay una disputa“, reflexionó.

Además, Nara volvió a insistir en la salud de Valentino, Constantino y Benedicto: “Obviamente Maxi tiene razón en ponerse mal pero no sé si los chicos se contagiaron, espero que no y él se va a quedar aislado. Dentro de todo lo malo, no creo que sea para tanto problema pero ellos están en esa disputa y van a tener que ir acomodándose a esa situación”.

Para cerrar, manifestó: “Esto es algo que realmente está complicando al mundo. Y hay que entender dentro de todo. Yo me quedo tranquilo y él se tiene que quedar tranquilo también que a los chicos esto no les afecta como a una persona mayor“.