Tras conocer a Viggo, el hijo de Zaira Nara, Andrés Nara reveló que le gustaría volver a ser padre a sus 64 años. El mediático se encuentra en pareja con Pamela Acosta y sostuvo que parte de formalizar su vínculo con ella sería con un proyecto en común.

Así lo manifestó en dialogó con Juan Etchegoyen en "Mitre Live". Al respecto advirtió: "Estamos muy bien con Pamela. Ella es una excelente mujer y estamos replanteando algunas situaciones que nos complicó la pandemia. Ella es productora, hace ropa, y teníamos complicaciones con nuestros trabajos. Problemitas que no llegaron a una complicación total, teníamos muchos proyectos que se trabaron con todo esto".

Consultado por sellar su amor con un casamiento, confesó: "Creo que nos vamos a casar en algún momento. Tenemos que charlar algunos detalles, conversé con Zaira sobre este tema. Le mostré situaciones charlas personales. Ella es muy madura e inteligente. SI esto te estabiliza un poco, no nos va a dar para mucho más, vamos a tener que formalizar en algún momento".

.

Mientras que ante la posibilidad de ampliar la familia anunció que no lo descarta. "Te voy a ser honesto, en un principio dije que no. Otra vez estar con los pañales, con el colegio, pero si hay un afecto muy grande y vos estas enamorado de esa persona, es muy lindo tener un producto, un hijo en común, es un lazo más directo", dijo el padre de Wanda Nara.

Andrés Nara quiere afianzar su vínculo con su pareja.

"Hoy por hoy no tendría problemas. En un principio no, pero hoy por hoy me hubiese gustado. Me gustaría ser padre de nuevo a los 64 años", declaró Andrés. Y cerró: "Me gustaría darle un hermanito a Wanda y a Zaira, de alguna manera si. Ella tiene una nena llamada Mora y vemos como seríamos nosotros con una nueva criatura. Pero tenemos que darle otra estructura a la pareja".