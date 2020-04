En medio de la pandemia por coronavirus, Andrea Del Boca comparte la cuarentena en su casa junto a su hija, Anna Chiara, fruto de su ex relación con Ricardo Biasotti.

Entrevistada en "Intrusos", la actriz contó que el período de aslamiento social les sirvió para "expresar miedos, temores, angustias, sueños y alegrías", y poder superar la denuncia de abuso sexual que realizó Anna en contra de su padre.

A cinco meses de la acusación de la joven contra Biasotti en la Justicia, la artista reveló que como madre fue muy duro todo el proceso. "Estoy muy cerca de ella y acompañándola para que siga adelante, para que no tenga miedo, continúe con su carrera de actriz y sus estudios".

.

"Yo lo sabía porque ella me lo dijo de muy chica, pero siempre traté que Anna tuviera la vista puesta en el futuro, no que se quedara anclada en el pasado. La críe como una persona libre de pensamiento y decisión", confió Andrea. También aseguró que "se complica cuando se reviven las situaciones".

Anna Chiara ratificó la denuncia en diciembre del 2019.

Según la acusación de Anna Chiara, ella habría sido abusada por su padre cuando tenía dos años. "Lo trabajé mucho en terapia, el decir '¿cómo no me di cuenta?', pero yo no estaba presente, no ocurría en mi casa", reveló la protagonista de "Perla negra".

"En terapia aprendí como acompañar y apuntalar a mi hija", agregó y aclaró que no siente culpa por lo ocurrido ya que desde el momento en que se enteró hizo "todo lo que tenía que hacer como mamá". Además, manifestó: "Tuve que hacer un aprendizaje diferente, no culpar a nadie, escuchar. Hacer todo lo que estaba a mi alcance".

La opinión de Andrea Del Boca sobre las fotos hot de Anna Chiara

En las últimas semanas, Anna Chiara Del Boca compartió en sus redes sociales diferentes fotografías en las que se las puede ver en poses muy sensuales, las cuales despertaron una fuerte repercusión en los medios. En cuanto a las críticas, por el erotismo de las imágenes, su madre opinó: "Hemos visto fotos de mujeres mucho más audaces y explícitas. Si no lo hace a los 19 años a los 30 ya está, es tarde".

Una de las últimas publicaciones de la joven.

"Es una adolescente, está buscándose todo el tiempo", consideró y disparó: "La he criado de una manera libre para que pueda expresarse".

"Es una adolescente, está buscándose todo el tiempo", aseguró Andrea.

En cuanto a las fotografías aclaró que "Ana es una muchacha que tiene mucha concienca artística, por eso las fotos tienen que ser de determinada manera. Algunas personas las toman como fotos escandalosas, pero en realidad es una mujer que tiene todo el derecho de mostrar su opinión, su parecer y su cuerpo".