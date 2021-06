A principios de mayo Andrea Taboada contrajo coronavirus y se sumó a la lista de figuras de la farándula argentina que debieron sortear la enfermedad. Si bien su cuadro fue leve con síntomas como cansancio, dolor de cabeza y garganta reveló que le quedaron algunas secuelas.

La panelista quebró en llanto este miércoles al revelar cómo todavía siente algunos efectos del Covid-19 tanto físicos como emocionales. En medio de la segunda ola de la pandemia en "Los Ángeles de la Mañana" contó: "El covid me dejó algo que no puedo describir, es un bajón. Sigo con un poco de cansancio y me parece que voy a tener que volver a hacer terapia".

.

"Yo soy muy pila y siento que no retomé mi energía. Todo me angustia, me hace mal y me hace llorar", dijo conteniendo las lágrimas. Y agregó: "No quiero hacer de esto un show, pero me pongo mal".

Luego recordó la situación que vivió junto al esposo de su hermana: "Les digo la verdad, ayer sin querer, en la calle, fui a comprar y me encontré con mi cuñado, que hacía un montón que no lo veía. Es el esposo de mi hermana mayor. Verlo fue raro. Él ya está vacunado. Pero es una sensación extraña. Yo siento que no soy la misma Andrea".

"No tengo la energía que tengo siempre. Es una sensación tan extraña que, evidentemente, voy a tener que hacer terapia. A él, a mi mamá, a mi hermana, los vi contadas las veces. Eran videollamadas. Pero cuando me pasó eso, a la tardecita… Yo creo que todos estamos mal, con esto del encierro, la crisis económica, no poder ver a la familia y a los amigos", manifestó angustiada.