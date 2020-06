En las últimas horas se viralizó la fuerte denuncia de Miss Bolivia contra su ex pareja Emmanuel Taub por violencia de género. Con una serie de fotos en las que muestra sus moretones, la cantante reveló su padecimiento a través de las redes sociales.

A raíz de sus fuertes declaraciones, Andrea Taboada se puso en el lugar de la intérprete de "Tomate el palo" y reveló su propia experiencia al contar que un ex novio la maltrató.

"He pasado situaciones... no llegaron a los golpes, pero hay situaciones en las que te acobardás, te paralisás y decís 'mejor me quedo donde estoy, porque tengo miedo de que me haga algo'”, resaltó la panelista al aire de " Los Ángeles de la Mañana".

Según contó, su mala relación pasó cuando aún no estaban tan visibilizados los casos de violencia sobre las mujeres. Además, agregó: "Yo tanía miedo, los maltratos fueron progresivos. Me revisaba la agenda, me escondía las llaves (del departamento) para que no saliera y sentía que estaba en una prisión".

"Hubo un episodio en la que él se descontrola", recordó la periodista ante el asombro de Ángel de Brito y detalló: "Le empecé a pedir las llaves del departamento y él desparramó todas las cosas".

Andrea Taboada contó su experiencia con una pareja violenta en "LAM".

Además, Taboada destacó la importancia del acompañamiento que necesitan las mujeres para superar y enfrentar este tipo de situaciones. "El día que pude contarlo, que tuve el episodio en el que me agarró del cuello, inmediatamente llamé a mis hermanas. No llegué a decirles todo, pero les dije 'me gustaría que vinieran a casa'. Y ellas hablaron con él", aseguró.

También reveló que ella debió abandonar el departamento que compartía con su pareja y dejar todas sus pertenencias para mudarse a la casa de la hermana. "Es horrible. Lo que te paraliza es el miedo", concluyó y sus compañeras del piso la apoyaron.