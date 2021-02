La localidad bonaerense de Rojas se encuentra en la agenda mediática de esta semana a raíz del femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja, Matías Martínez. Con distintas marchas y manifestaciones activas para pedir justicia por su caso, muchas figuras de la farándula argentina decidieron contar sus propias experiencias en relaciones abusivas y la periodista Andrea Taboada fue una de ellas.

La panelista relató los tristes momentos que vivió durante una relación abusiva.

Como el caso tomó tanta relevancia en los medios, la panelista de "Los ángeles de la mañana" decidió recordar una terrible experiencia personal que vivió con una ex pareja y contó cuáles fueron las señales que la empujaron a salirse de esa relación tóxica.

"Yo tuve alarmas. Todo empieza con muchos celos, con revisar celulares, agendas y sospechar a dónde iba a trabajar. Yo al principio no me daba cuenta de que eso no estaba bueno. Lo estaba naturalizando. 'Bueno, tiene celos'. Pero cuando me empezó a esconder las llaves y me dejó encerrada, me di cuenta que eso no estaba bien", detalló sincera.

Andrea Taboada recibió el apoyo de sus compañeras al detallar la relación abusiva que vivió.

Y continuó: "Cuando él me encierra en mi casa y no me quiere dar las llaves para salir, ahí es donde muestra otra cara. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Un día yo estaba parada, con la pared atrás, y, por suerte, esquivé el puño. Él estaba desbordado", relató sobre el terrible episodio que la llevó a darse cuenta que su ex novio no estaba bien.

"También, en un momento él me toma del cuello, no llega a ahorcarme, pero yo le alerto para que se dé cuenta de lo que estaba haciendo. Él me decía 'perdón, no te lo voy a hacer más'", concluyó.

Mirá el desgarrador momento que vivió Andrea Taboada con una ex pareja