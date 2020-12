Luego de que Luis Ventura dijera que Diego Maradona no sería el padre de Diego Junior, Yanina Latorre y Andrea Taboada mantuvieron una discusión ante cámaras por aquella información.

"Ventura no se levantó e inventó que Cristiana (Sinagra) se acostó con el hermano de Maradona. Para ustedes a los hijos de Diego, que son cholulos de la guita, se les tiene que perdonar todo. Diego Junior se tiene que enojar con el padre, no con Ventura. Si fuera panadero y le dice 'tu mamá es una put...', no lo mira nunca más", indicó la esposa de Diego Latorre en "Los Ángeles de la Mañana".

Y agregó: "Porque Diego Junior, antes de ser reconocido por Diego Armando Maradona, que le pasaron la cuota alimenticia desde chico por todos lo juicios que metió, vendió libros, vendió shows, jugó al fútbol y toda su vida no hizo otra cosa que trabajar de hijo no reconocido de Diego Maradona. El padre dijo públicamente que no era el padre, que la mamá era una put...".

Fue en ese entonces cuando su compañera de ciclo interrumpió: "Perdón, ¿puedo decir algo? Lo que vos estás esgrimiendo yo lo entiendo perfectamente y podemos hacer millones de lecturas, pero el tema de la identidad es una cosa que no se puede soslayar, y es así: 1 más 1 es 2. Diego Junior peleó y luchó para que su padre lo reconociera. Finalmente, lo reconoce, y si le corresponde uno o dos pesos es problema de él".

"Vos no estás entendiendo lo que digo...", manifestó Latorre. Filosa, la periodista lanzó: "Yani, tu pensamiento está atravesado por la plata y vos pensás que todos son aves de rapiña".

"Sí, son aves de rapiña", sostuvo la rubia. Acto seguido Taboada contrapuso aquella afirmación. "No pasaron diez días (de la muerte) y ya están todas las sucesiones iniciadas. Yo cuando murió mi papá no fui a hacer todo al otro día", continuó Yanina.

"La identidad es súper importante", refutó Andrea. Por lo que la panelista comentó. "¡Ya lo sé! Estás cambiando lo que digo".

"Pero vos tuviste a tu padre. Vos tenés un pensamiento unilateral: la plata, la plata, la plata. No es todo la plata, la identidad es más importante", sentenció Taboada. Mientras que para concluir con el tenso ida y vuelta, la mediática apuntó: "No, el pensamiento unilateral lo tenés vos".