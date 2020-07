El posteo de Oriana Sabatini en el que se muestra tal cual es y declara que durante diez años sufrió trastornos alimenticios generó empatía y agrado en las redes sociales. Muchas personas felicitaron a la cantante por transmitir un profundo mensaje que también fue foco de debate en los medios. Hernán Lirio tomó las palabras de la hija de Catherine Fulop para contar que él también fue cuestionado por sus "kilitos de más" y visibilizó que "a los hombres también les pasa".

Por ese motivo, Andrea Taboada manifestó este lunes en el ciclo de Ángel de Brito: "A Hernán lo rechazaron de un trabajo por eso, no lo contrataron. Lo desplazaron de un trabajo por ‘gordito'".

Tras sus dichos, la "angelita" impactó al contar su propia experiencia en donde cuestionó la actitud del conductor de "Polémica en el Bar". "Y me acuerdo de Mariano Iúdica, a quien no estoy juzgando. Recuerdo que hubo un momento en el que empecé a hacer más gimnasia y había adelgazado un poco, y Mariano me decía que estaba re bien, que le encantaba cómo estaba", señaló la periodista.

"Me decía ‘vamos, vamos, la cámara te pide más’. Me pedía que esté más delgada. No me lo decía mal, en ese momento esa era su mirada", agregó firme.

"Capaz que te lo decía con buena onda. Igual es Iúdica...", sostuvo el conductor de " Los Ángeles de la Mañana". Al respecto, Taboada reflexionó: "Yo no lo estoy criticando. Simplemente pongo el foco en la mirada de él, que me decía que la cámara me pedía que esté más flaca, y yo puedo comunicar tranquilamente con mis curvas".

"Puedo interactuar. A mí me gustaría tener la panza chata, no voy a mentir", concluyó.