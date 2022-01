Los rumores de romance entre Andrea Rincón y Fredy Villarreal vienen desde hace algunos días. A pesar de eso, ambos desmintieron que estén saliendo o en alguna relación y titularon su relación como "buenos amigos". Asimismo, siempre se los ve de a tres juntos, es decir, a los artistas y a la hija de él, Jasmín.

Frente a esto, Pablo Layus, el notero cordobés de "Intrusos", entrevistó a la ex participante de "MasterChef Celebrity 2" y dijo: "Vive arriba y hacemos todo juntos". Y señaló: "No cenamos solos, siempre estamos los tres juntos. Yo lo quiero, me parece una re buena persona".

.

Asimismo, la actriz dejó en claro que nada sucede entre ellos a pesar de las cosas que se dicen. Esta es la primera vez que se conocen y se hicieron muy amigos en poco tiempo. Además, la hija del humorista también tiene muy buena relación con la morocha.

Minutos más tarde, Fredy apareció en la nota y volvió a remarcar que son "muy buenos amigos". Ante la respuesta que recibió el notero, bromeó y dijo: "¿Están ahorrando combustible?", ya que iban y venían en un solo auto.

"Los 39 escalones", obra que comparten Andrea Rincón y Fredy Villarreal.

Frente al chiste, el comediante le retrucó y le expresó: "Cuando ahorremos calefón te diré que somos pareja, mientras tanto no".

¡Mirá el video de Andrea Rincón y Fredy Villarreal desmintiendo su relación amorosa!