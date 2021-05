En la gala de este domingo Andrea Rincón quedó eliminada de " MasterChef Celebrity 2", uno de los personajes más fuertes de la competencia.

Con una actitud fuerte, firme y apasionada, la actriz se hizo querer por sus compañeros, por eso el momento de su despedida fue muy emotivo. Tanto es así que hasta Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis se emocionaron.

.

Al escuchar las dulces palabras del jurado en su último adiós en el certamen, Rincón quebró en llanto y se manifestó muy agradecida por la oportunidad. "Difícilmente hemos tenido a una persona con tanta personalidad. Efervescente, sos una mujer al rojo vivo, templada por la vida, chocando, entendiendo, después creciendo y cada día cocinando mejor. Te quiero mucho", le dijo el chef italiano.

"Fue muy lindo conocerte, en muchas cosas me identifico con vos. Siempre fuiste fiel a tu pensamiento, siempre fuiste por lo que creías que era correcto y lo era. Eso me lo quedo, me quedo con esta Andrea Rincón que es maravillosa. Sos y vas a seguir siendo parte de esta familia", aseguró emotivo Betular.

Andrea dejó su huella en " MasterChef Celebrity 2"

Hasta que le llegó el turno de hablar a Martitegui con quien la actriz no comenzó con el pie derecho su relación en el programa, pero luego lograron afianzar su vínculo.

"Con vos no hay formas de quererte sin antes pelearse un poco que fue lo que nos pasó", reconoció el juez. Y destacó: "Fue una alegría tenerte acá. Te deseo lo mejor".

Luego, Santiago del Moro la despidió: "Esta competencia es así, un mal plato te deja afuera". Rincón preparó un matambre de cerdo a la pizza que quedó enfrentando con la preparación de María O'Donnell, pero la periodista pudo superar la prueba y avanzar a la siguiente ronda.

"Los quiero a todos y quiero agradecerles por la paciencia. Sé que soy una persona muy difícil. Les agradezco haberme aguantado porque sé que es difícil. Gracias por el amor y la paciencia", confesó Andrea y quebró en llanto. También se sintieron las lágrimas de los jurados, y de Dani La Chepi y Georgina Barbarossa con quienes entabló una amistad.

"Me voy contenta. Aprendí un montón y llegué hasta donde tenía que llegar", cerró antes de salir por la puerta grande.