Hace años atrás, Andrea Rincón pasó momentos muy difíciles. En varias entrevistas contó lo duro que fue para ella salir de las adicciones, pero lo que más la ayudó fue su acercamiento a la religión. Por está misma razón, se sometió a diferencias experiencias para poder sanar del todo.

La actriz fue invitada a "Un día perfecto", el programa radial de Nicolás Cayetano, y sorprendió a todos los presentes relatando el episodio de exorcismo que vivió. "Me pasaron cosas sobrenaturales y empecé a pasarla mal", detalló y frente a esto empezó a buscar ayuda y relató lo sucedido.

Rincón recordó que una amiga, el marido y un pastor fueron a su casa para ayudarla. "Me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo y me dijo 'Andrea, respirá'. Se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás y empecé como a convulsionar", relató.

"Cuando volví a mí, los empujé, tiré el agua que me habían dado y dije ‘éstos me drogaron’. Me puse a llorar. Mi amiga y el marido lloraban, rezaban y me decían ‘ya está, ya pasó'”, siguió conmovida por el recuerdo que le generaba.

Andrea Rincón en la conducción de 'Seres Libres' por Crónica HD.

El episodio que le tocó vivir hizo que se aferre mucho más a las cuestiones religiosas, a pesar de su cercanía. Además, ella es muy amiga de Gastón Pauls y durante el tiempo que el actor se encontró fuera del país ella estuvo haciendo los reemplazos en "Seres Libres" por Crónica HD.