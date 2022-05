De visita en "PH: Podemos Hablar", Andrea Rincón sorprendió a todos los presentes en el programa de Andy Kusnetzoff al relatar la traumática experiencia que vivió cuando probó por primera vez la ayahuasca.

Junto a Juanse, Mónica Gutierrez, Maravilla Martínez y Rocío Gómez Wlosko después de la consigna de “que pasen al frente quienes pasaron la noche en un lugar raro o insólito”, la ex participante de "MasterChef Celebrity 2" recordó el tenso episodio que vivió antes de convertirse en famosa.

“Tuve noches de ayahuasca, fue antes de entrar a la casa de ´Gran Hermano´ y de verdad que vi lo más doloroso de mi vida, lloré de principio a fin. Se trata de una experiencia con plantas naturales, yo era muy chiquita en ese momento, todos mis amigos eran más grandes y yo les decía que quería hacerlo y ellos me decían que no, que me deje de hinchar”, comenzó ante las cámaras.

Los últimos invitados a "PH: Podemos Hablar".

La actriz explicó que era muy joven: “Tenía 21 años, pero todos me decían que pensara en qué era lo que quería tratar y yo venía justo de una separación de una pareja que me golpeó mucho durante mucho tiempo, y dije: ‘Bueno, voy a arrancarme a este tipo’”.

Además, la mediática aclaró que no sucedió cómo lo había imaginado en un principio: “Lo que menos pensé es que... no sé, como que lloraba, lloraba y lloraba y el hombre me preguntaba: ‘Chiquita, ¿quién te hizo tanto daño?’ y yo quería decirle que me deje, pero a la vez no podía hablar”

Y cerró con un insólito detalle: “En ese momento se empezaron a pelear dos tipos por mí. Se peleaban y yo estaba metida en una bolsa de dormir, una cosa increíble, pero en un momento eso terminó, y cuando terminó, de repente pasó uno por al lado y me dijo que un duende había pasado y me había dado flores”.

¡Mirá el sorprendente relato de Andrea Rincón sobre su traumática experiencia con ayahuasca!