Antes de alcanzar la fama en los medios de comunicación, Andrea Rincón vivió fuertes experiencias a lo largo de su vida. Uno de sus peores momentos fue cuando quedó en situación de calle.

La actriz recordó su duro pasado durmiendo en una plaza y revolviendo basura para comer cuando todavía era un adolescente tras haber sido echada de su casa por su padre. Como invitada en "PH, Podemos Hablar", junto con CAE, Sofía Gala, Paulo Vilouta y Agustín Rada Aristarán, habló de su experiencia.

.

"En un momento me fueron de mi casa, me echaron. Me quedé literalmente en la calle. Mi viejo me dijo: 'No te soporto más'", reveló y detalló: "Terminé la escuela durmiendo en la calle. Me bañaba en la estación de servicio de enfrente e iba a la escuela".

En ese sentido aseguró que "dormía en una plaza y a veces en casa de amigos". A corazón abierto confesó también que en un momento le dio vergüenza, pero luego lo superó: "Después se me pasó la vergüenza. He revuelto tachos de basura... iba al local donde a mi papá le ofrecieron hacer de payaso, agarraba las hamburguesas y me las comía".

Andrea Rincón en "PH, Podemos Hablar".

"Con tal de no pedirle disculpas a mi viejo... La primera vez que me vino a buscar para pedirme que vuelva a mi casa fue porque me desfiguraron la cara en una pelea en la calle con una piba. Me peleé por borracha, pero me rompieron la cara", recordó.

Al mismo tiempo contó: "Mis hermanos le dijeron: 'O vas a buscar a nuestra hermana o nos vamos con ella' y ahí me vino a buscar". Finalmente y para quitarle drama a la situación aseguró que en la actualidad tiene una buena relación con su padre: "Nos llevamos bien porque hicimos terapia un año mano a mano con mi viejo y nos hizo bien".