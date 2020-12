La versión de romance entre Andrea Rincón y Jonatan Cristaldo sonó fuerte cuando Morella de las Heras, la exmujer y madre de los mellizos de tres años del delantero de Racing Club, compartió un picante mensaje que le mandó a la actriz.

"Hola. ¿Cómo estás, Andrea? Te hago una pregunta… ¿Vos ves a mis hijos? Porque el padre me dice que los ves, que les pregunte cómo los tratás. Me dijo y lo borró. Y como no le creo nada no sé si es verdad o qué. Preguntales, o sea que les pregunte a los nenes. Cómo voy a hacer eso si tienen tres años. La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa pero me dice así este pibe y me asusta", fue el mensaje que Rincón admitió que no llegó a contestar.

Tras la repercusión que generó el posteo de Morella, quien había denunciado al jugador por violencia de género en 2019, Rincón no se quedó callada y contestó: “Nunca me llegó ningún mensaje por privado. O por lo menos no lo vi".

Luego sobre si está en pareja con Cristaldo, respondió furiosa: "¿Eh? ¡No estoy en pareja con él! Qué locuras que inventan". Además, se refirió a los dichos de la exesposa del deportista, quien aseguró que él estaba de novio con ella: "¡Pero les estoy diciendo que no estamos juntos!".

Por último, en diálogo con Ciudad, la artista reveló por qué lo sigue en la red social: "Sigo a un montón de gente en Instagram".

Cabe recordar que Morella de las Heras contó que recurrió a Andrea para saber sobre el bienestar de sus hijos: "Sin motivos no puedo negarle al padre a que los vea, la ley funciona así. O sea que hasta que no le pase algo a un niño no se puede hacer nada. Triste pero real. Lo único que quería saber era si mis hijos estaban bien y no tuve respuesta. Fui muy clara que las relaciones que tenga no me importan, solo saber con quién comparten tiempo mis hijos. La historia sin fin, ¡qué castigo!".