Andrea Rincón es una de las figuras de la farándula argentina que se reinventó por completo. Entró al mundo del espectáculo gracias a "Gran Hermano" y se convirtió en vedette y mediática y no temía involucrarse en escándalos. Sin embargo, su vida cambió por completo cuando decidió entrar en rehabilitación por su adicción a las drogas.

Desde ese entonces Andrea bajó su perfil y se dedicó a la actuación y hasta ganó un Premio Martín Fierro "Revelación" por su trabajo en la tira "La Leona" de Telefe. Luego se lució en otras ficciones como "Un gallo para Esculapio" y ahora participará de "MasterChef Celebrity 2".

Por primera vez, Andrea Rincón dio una íntima entrevista en la que habló en profundidad sobre sus adicciones. Para hacerlo eligió el programa "Seres Libres" de Crónica HD, con la conducción de Gastón Pauls, quien también es un adicto en recuperación.

La actriz reveló cómo empezó a consumir drogas y en qué momento se dio cuenta que no daba para más: "De pendeja ya me daba cuenta, lo vine surfeando hasta que me di cuenta que no quedaba nada de quien había sido, de mi esencia. No quería convivir más conmigo. Yo tenía varios problemas con el alcohol, pero arranqué con la droga muy chica, 15 años. Consumía con un novio que tenía. Empezás de a poquito y estaba bueno. Había una parte donde adormecía y esa fragilidad que yo tenía ya no existía, veía las cosas de otra manera, hasta que al otro día estaba diez metros bajo tierra pero sentía que me daba un poder".

Luego habló de su relación con el alcohol y de cómo cambió su vida tras recuperarse: "Yo siempre fui muy introvertida y el alcohol me volvía extrovertida, lo usé como una muletilla. Después de mi recuperación tuve que aprender a vivir, hasta para tener una cita. Nunca había tenido una cita con un hombre sin un vino de por medio".

Por otro lado, Andrea reveló la importancia que tuvo su lugar en los medios en su adicción y reveló un devastador episodio. "Un día llegó mi hermana me pateó la puerta y estaba yo tirada violeta y le decía que me quería morir. Y ella me decía: 'Andre, ¿por qué? Tenés la vida que todos quisieran tener'. Yo le dije: 'Odio a papá, odio a mamá, a los programas de la tarde'. 'Los programas de la tarde', le tiré. Y fue lo primero que empecé a tratar: me corrí de los programas de la tarde y empecé a hacer terapia con mi padre y mi madre", contó.

"Llegué a tocar fondo. Mi fin y mi cometido era morirme, lo tenía clarísimo. Yo había tenido un intento de suicidio y dije no le puedo hacer esto a los que amo. Pero me costaba vivir. Me cortaba los brazos a los 4 años", detalló.

Además contó cuáles fueron las sustancias que más daño le hicieron: "La falopa y el alcohol. Consumía tanto que necesitaba bajar. Consumía sola agazapada por días, que el mundo se detenía. Es el infierno".

Ya recuperada, la actriz manifestó qué significó para ella la recuperación. "Me amigué con mi lado frágil. Entendí que no aparento nunca más nada. Eso es la libertad, poder ser quien somos".

Al ser consultada por quiénes la ayudaron en su recuperación, Andrea sorprendió al mencionar a una pareja de actores muy querida. "Mi familia, vos (a Gastón Pauls), con Nancy Dupláa (con quien trabajó en "La Leona") me pasa algo así, porque siento que me dio la oportunidad en un momento muy importante. Me sentí muy valorada y cuidada por Nancy y por Pablo Echarri. Tienen como una imagen de papá y mamá. Yo estaba en un momento heavy y sentir ese amor te hace creer que en este mundo hay una parte hostil y un lado bueno donde nos podemos parar de ese lado", aseguró.

Por último, Rincón reveló qué es la cocaína para ella: "Es el infierno. El alcohol es algo muy similar, porque yo tuve problemas con el alcohol pero no te lleva al mismo lugar. La cocaína te lleva a un lugar que puede ser un viaje... Es el infierno. Así como conocí al diablo conocí a Dios. Y sé cómo si se me hubiese liberado la verdad, lo que pasa es muy tentador todo lo que te ofrece. Pero cuando de repente estás ahí ya dejó de ser tan bonito. La suerte de los principiantes. Después hay un vacío existencial".

Mirá la charla de Andrea Rincón con Gastón Pauls sobre sus adicciones: