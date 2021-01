La juventud de Andrea Rincón fue muy dura. Antes de saltar al estrellato y volverse una figura de la farándula argentina, la actriz debió superar varias pruebas.

A días de probarse en las cocinas de "MasterChef Celebrity", ya que es una de las confirmadas para la segunda temporada del reality, la ex vedette recordó cómo decidió hacerse un lugar en los medios de comunicación y sorprendió con una fuerte referencia a Wanda Nara.

Según el relato de Rincón, la empresaria la inspiró para volverse famosa y ganar plata. "Yo estaba viviendo en una pieza de una pensión y la verdad es que la estaba pasando muy mal a nivel económico. Trabajaba de vendedora en un local de ropa. Promocionaba una tarjeta del local. Estaba en una pensión de dos por dos. Compartía el baño, compartía la cocina y lo único que tenía era la cama y el lugar donde estaba...", contó en "Los Mammones".

"A Wanda no la conocía. De repente prendí la tele y vi que había una chica bailando en una fábrica. Se subió a una tarima y había hombres trabajando. Ella tenía una calza y un top y se puso a bailar para los tipos y los tipos le gritaban. Era en un programa de tele", detalló ante el asombro de Jey Mammón.

Andrea Rincón quiso ser vedette gracias a Wanda Nara.

Y reconoció qué fue lo primero que pensó al verla: "Dije 'Esa chica no tiene familia, no tiene amigos, nadie que le diga nada'. Me agarró algo... Empecé como las viejas chusmas". Sin embargo, recordó que cambió de opinión en cuestión de segundos: "Cuando salió se subió a un Mini Cooper y dijo: 'Ahora voy a mostrar mi departamento'. Y tenía un piso que daba al río, el auto… ahí me callé la boca".

"Fui a mi piecita de dos por dos y me dije ‘no, pará’. Me puse en bolas, me miré al espejito que tenía en el ropero y dije ‘¡pará, acá hay algo que está mal!’”, expresó Andrea. "Ahí fui a la casa de mi viejo y le dije ‘voy a ser vedette, si esta piba puede...'. Él me empezó a contar que ‘esta chica hizo esto y esto, hay un video..’. Yo no sabía nada. Mi papá me dijo: ‘metete en 'Gran Hermano', ahí está tu solución’", manifestó sobre el inicio de su carrera mediática.