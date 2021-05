En el último programa de "PH. Podemos hablar", Andrea Rincón y Paulo Vilouta protagonizaron un intenso intercambio sobre el problema de las adicciones. Tras la polémica, el periodista ratificó su opinión, contraria a la de Rincón, y la actriz salió con todo a responderle.

En el programa de Andy Kusnetzoff, Rincón y Sofía Gala hablaron de sus experiencias de vida y cómo influyó eso en su entorno y sus seres queridos. La hija de Moria Casán dio algunos terribles detalles sobre las cosas que había tapado con el consumo de estupefacientes.

Y tras escucharla, Vilouta quiso reflexionar al respecto: "Digamos también que muchos no pueden salir de eso. Las chicas han hecho un proceso que es muy difícil porque sino el mensaje es que es fácil salir y entrar".

Andrea, que escuchaba atentamente, lo interrumpió: "No está bueno lo que estás diciendo. Todo el mundo puede salir. No es fácil, pero todos lo pueden hacer. Porque sino es contraproducente lo que decís".

Días más tarde, en "Los ángeles de la mañana", Paulo ratificó sus declaraciones advirtiendo que "no está bueno decir que todos salen porque no salís cuando querés".

Por ello, una enfurecida Andrea le contestó en "Hay que ver".

"Me pareció corregirlo, lo que pasa es que a veces yo no tengo los mejores modos y me hago cargo de eso, pero me parece que no es un buen mensaje para dar", comenzó explicando, tratando de bajar la temperatura de la polémica.

"Me parece que hay que incitar a la gente, si a la gente se le da amor comprensión y respeto, todo el mundo puede salir", repitió.

"Cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Yo no tengo nada contra Vilouta, no lo conozco Simplemente no lo dije de la mejor manera, pero quise hablar de algo de lo que doy charlas todo el tiempo y hablo todo el tiempo porque para eso me preparé", expresó luego.

Y luego se mostró indignada: "Uno quiere hacer el bien y después siempre hay odio, odio odio. Flaco, yo ya estoy muy lejos de eso. Mi vida se rodea de amor, no tengo más ganas de recibir odio de parte de nadie".

Para describir detalladamente lo que ocurrió el sábado, contradiciendo la opinión de Paulo, indicó: "El mensaje que estábamos dando con Sofía fue muy claro. Estábamos desesperadas. La gente estaba escuchando lo que estábamos diciendo y los testimonios. Ninguna de las dos estábamos diciendo 'che, métanse'".

Y continuó: "Estábamos diciendo lo que la sufrimos, la padecimos. Entonces, que después quiera dibujarla como sea. No me parece que esté bueno que vaya a sentarse a un programa a hablar de mí".

"Dedico mi tiempo a tratar de salvarle la vida a la gente. Y a decirle a la gente que sí se puede. Por eso no me gusta que vaya una persona a decir que no todo el mundo puede salir", discutió.

Luego, cuando le preguntaron por un rumor que decía que se había ido enojada de "MasterChef Celebrity 2" tras ser eliminada, Rincón lo relacionó con el entredicho de "PH": ""Ese testimonio de que los drogadictos no pueden salir es porque realmente cuando me vieron en el piso, estaban contentos, ahora que estoy de pie, ¿hay que tirarme piedras?".

Finalmente, mirando a cámara, dio un mensaje: "Me salvó la vida el amor y la gente que me tuvo fe. A vos que la estás pasando mal, no escuches a la gilada que dice que no podés salir, vas a poder salir, vas a poder ser feliz, y no te va a pasar todo lo que dicen, vas a estar bien".

