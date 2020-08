Ya con la promoción de “Mujeres” al aire, está confirmada la salida de “Corte y confección” el viernes 21 de este mes, en el que se verá la gran final. Como es de imaginar, el ánimo de Andrea Politti y los jurados -entre ellos, Santiago Artemis, Vero de la Canal , Fabián Paz, Matilda Blanco, más Flor de la V, Flavio Mendoza, y los que estaban guardados por edad de riesgo Benito Fernandez y Elsa Serrano-, decíamos, no es el mejor. Pero si bien la productora LaFlia, de Marcelo Tinelli, intentó hacer alguna movida para dejarle alguna puerta abierta, lo cierto es que los costos no dan para hacerlo una vez por semana. La calle está más dura que nunca.

***

Podríamos jurar que “Master Chef Celebrities” va a dar mucho que hablar. Más allá del conductor Santiago del Moro y del jurado Christophe Krywonis -todo un comerciante que ahora saca clases por streaming (4 x 3 en oferta)-, Donato de Santis y Germán Martitegui, en Telefé se preparan grandes sorpresas. No vienen del lado de la productora Boxfi sh, que esta semana cierra los contratos con algunos participantes, tipo Caty Fulop, Iliana Calabró, Georgina Barbarossa, una dudosa Rocío Marengo y algunos más de segunda línea. La cuestión es que las estrellas del reality se van a mencionar cuando comience a grabarse el programa, que sería la semana del 24 de agosto o la del 1º de septiembre.



***

Cotiza en euros y por minutos de aire, Mariana Nannis, una mediática de “luxe” que todavía continúa sin cerrar con los programas que la convocan, porque “no le gusta el número que ofrecen”. Aquí, claro, se paga en moneda nacional y, además, todas las productoras sufren las restricciones económicas en virtud de la pandemia. La Nannis quiere hablar, pero bajo contrato, mientras se queda en nuestro país para no perderle pisada a su, de hecho, ex, Claudio Paul Caniggia, quien con su novia vive en un departamento alquilado en el Faena. En cuarentena, claro. ¿Qué tendrá para contar, que sale tan cara su presencia?

***

Esta sección lo había anticipado: el tema del streaming está llegando a límites de escándalo. Venden cantidad de entradas de varios espectáculos en la misma fecha y la plataforma no sostiene, colapsa. No se puede ingresar con el código o se les congela a los pocos minutos. Pasó con Valeria Lynch, las dos veces: la primera y la que intentó para el viernes pasado, que tuvo que reprogramar y dejar el editado colgado 24 horas por los reclamos. Esa noche se juntó con el show de Martín Bossi “Clandestino”, que también tuvo enormes dificultades. Tantas que la empresa Ticketeck hoy tuvo que sacar un comunicado de los productores pidiendo disculpas y dispuestos o bien a reprogramar otra fecha o devolver el dinero, que era $660. Esa noche también estuvo Alfredo Casero, pero editado, no en vivo, por Plateanet, y no tuvo problemas.

***

La gran revelación del “Cantando” como figura televisiva es la cantante Ángela Leiva, quien sale en el reality en dúo con Brian Lanzelotta y se lleva todos los elogios, además de hacer crecer el rating. La artista, quien fuera víctima de violencia de género por parte de su ex, con quien sigue en juicio, pasa la cuarentena con su pareja, el trombonista Martín Echarte. Es miembro de su banda, pero en el estudio de La Corte hay estrictas medidas de seguridad y el muchacho no puede permanecer en el lugar. Como es de imaginar, no es un tema personal, más bien le serviría mostrarlo en cámara, pero tiene que haber espacio sin gente. Ángela va a cantar entre el jueves y el viernes próximo un tema de Karina La Princesita.

***

Se va asentando poco a poco el “ Cantando 2020”, que el viernes terminó con 10.3 puntos de promedio y picos de 12 puntos (con Carmen Barbieri y Lizardo Ponce) y un jurado más acorde a las circunstancias del reality. Esta noche vuelven con el tema de Ricky Martin “La bomba”, justo, Gladys La Bomba Tucumana y Thiago, su hijo. Siguen en la lista Flor Torrente con hit de Fabiana Cantilo y Fito Páez, “Dos días en la vida”, y, si llegan a horario, Jey Mammon y Carla del Huerto, dueto que va con un clásico de Queen. En tanto, Laurita Fernández no desaprovecha la oportunidad de estar en el prime time de El Trece y se luce en su nuevo papel.

***

Todavía tiene secuelas del coronavirus Andy Kusnetzoff, ninguna grave, gracias a Dios, pero no está al 100%. De hecho, el conductor de “Perros de la calle”, en la Metro, hace un máximo de dos horas del programa saliendo desde su casa y se va a descansar. Al parecer, el punto es que tiene que recobrar fuerzas y eso lleva su tiempo. Le quedó una suerte de fatiga que lo tira mucho. Ya recuperó el gusto y el olfato, lo que lo alegró, como es de imaginar, y se sigue cuidando. Habrá que ver si llega con ganas al sábado próximo como para volver a “PH (Podemos hablar)”. Lo van a decidir sobre la marcha. Igual, nadie lo apura.

***

El viernes estuvieron ensayando en América, el Pelado López -quien vivió el primer matrimonio realizado en pandemia de la farándula con su pareja Nella Ghorghor- y su compañera en el futuro ciclo, Soledad Fandiño. El programa que va a producir Jotax se supone que irá en el horario de los sábados en el prime time. La idea es mezclar entretenimientos, entrevistas y una suerte de magazine relajado en ese horario. Están viendo la fecha de salida por la emisora, que va cuarta en el ránking de audiencia, superado estos meses por Canal 9.

***

Curiosidades del rating: el sábado se lo llevó Telefé, 7.7 puntos de promedio; El Trece, 5.5; América, 1.4; Canal 9, 1.3; TV Pública, 0.5, y Net TV, 0.3. En el duelo protagónico, “Avenida Brasil”, 9.7, versus Juana Viale, 7.9; “Vivo para vos”, 1.5; “Intratables especial”, 1.4, y “Aguante el cine”, 1.1. Antes el larga duración “Los Simpson”, 6.2; “El Zorro”, 5.3; “Pasión”, 1.5; “Jineteando”, 1.4, y “Otra trama”, 0.2. La mayor audiencia en Canal 9, “Implacables”, 2.0; en América, “Secretos verdaderos”, 1.7, y sobre el final “El gran bartender”, 5.6;, “Los expertos”, 2.6; “En estéreo”, 0.8, y “Festival País”, 0.9. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.