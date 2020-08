Tras una tercera temporada atravesada por la pandemia de coronavirus, "Corte y confección" llega a su fin y Andrea Politti no pudo esconder su emoción ante las cámaras a la hora de despedirse del ciclo que la tuvo al frente.

Ante la cercana gran final del certamen de moda, la conductora dedicó emotivas palabras hacia sus compañeros del programa y a la audiencia. Como era de esperarse, no logró disimular sus lágrimas en el momento en que debió cerrar las puertas del taller.

"En este programa en el que uno pone el corazón todas las tardes, porque yo tengo este programa y no puedo hacer otra cosa. No tengo esa capacidad, yo me entrego tanto, psicológicamente, espiritualmente y físicamente en todo lo que hago, que lo hago de corazón. Con virtudes y defectos, porque trato de aprender cada día. Y la verdad que no sé en qué otro programa nos encontraremos, vos y yo. Pero sé que hay como un vínculo único, por lo menos hasta acá", expresó Andrea con la voz quebrada.

Andrea Politti se lució en la pasarela de "Corte y confección" a lo largo de todo el año.

Desbordada de emoción, manifestó: "Trato de estar siempre divertida y de hacer chistes, y últimamente me pasa que me emociono mucho. Y no sé por qué. Creo que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, seguramente que ha sido todo tan difícil, pero después me veo cuando me sacan la foto y salgo con el puchero y digo '¡Qué horror, llorando todo el tiempo!’".

La coronación final al mejor modista y diseñador de la televisión será el jueves y será el último programa del ciclo de El Trece conducido por Politti y con las recientes participaciones de Flavio Mendoza y Florencia de la V.

Antes de su paso por la pasarela hacia el final del estudio, la también actriz sostuvo: "Este programa es así, todo lo dijimos desde el corazón y lo dimos todo, con alma y vida. Así que yo espero que les haya llegado a ustedes también lo que es la moda, lo que significa el oficio. Qué lindo es que puedan surgir modelos que no se imaginaron que podían estar en una pasarela y toda una gran cantidad de temas que se dispararon desde este programa".