Una situación personal que, probablemente, le cambió la vida a Andrea Estévez. La popular actriz termina el año absolutamente alejada del padre de su hija Hannah, quien continúa en los Estados Unidos, y al que denunció en no cumplir con sus obligaciones legales ya que lleva adeudando un año y medio de cuota alimentaria, tras la decepción que significó para ella la ruptura y su posterior regreso a Buenos Aires para criar sola a la pequeña.

Estevéz dio a luz a su hija en mayo del año pasado en los Estados Unidos, sin embargo, y como marco de una situación totalmente extraña, a los tres meses se separó del padre de la pequeña, evitando este tener contacto alguno con su ex pareja.

Así dadas las cosas, el conflicto legal sigue en manos de sus abogados, pero no hubo avances en la cuestión: Juan Manuel García, su ex pareja, se quedó en Miami tras la separación y no habilita el pago de las cuotas de alimentos. Separada hace 18 meses, a un mes de nacida Hannah, el argentino con quien formó vínculo y tuvo a su hija "lleva exactamente el mismo tiempo sin cubrir ni un solo gasto de la crianza de la beba", comentó Estévez.

"Sigue totalmente desaparecido de la vida de Hannah; no la vio nunca más -relató Estévez-. Yo me siento mucho más fuerte que antes y voy a defender a mi hija frente a todo. La Justicia es un absurdo; he realizado un pedido de alimentos y el juez determinó después de tres mediaciones, que tuve, finalmente, que pagar yo. En vez de ir con los abuelos, yo tengo que informarle a él en los Estados Unidos que tiene una hija en Argentina. Parece inverosímil y, en consecuencia, debo abonar traducción, apostillados, abogados, y sigo totalmente sola. Los abuelos dan una mano, trajeron un sobre con dinero, pero no llega a dos cuotas de las 19 que tiene atrasadas", agregó en diálogo con Teleshow.