Anamá Ferreira fue noticia hace unas semanas cuando se conoció que estaba comenzando una relación con un hombre 30 años menor que ella. En ese sentido, la exmodelo brasilera volvió a estar en boca de todos después que Mariana Brey revelara se va a mudar a Europa... ¡por amor!

Después que Lío Pecoraro y Fernando Piaggio dieran la noticia sobre su romance en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, la panelista de "Socios del Espectáculo" dio más detalles del exilio autoimpuesto de la directora de la escuela de modelaje.

“En principio, se nos va del país. Estuvo en Brasil, vino de San Pablo... pero me confirmó que se nos va en el mes de mayo a vivir a otro país. Se va por un hombre. Conoció el amor”, comenzó en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

.

“Lo conoció hace ya un tiempo en un evento, en la Semana de la moda en Milán. Es un italiano buenmocísimo, del que no me quiso dar el nombre porque no quiere que lo busque en redes”, destacó sobre la estrategia de Ferreira.

Y cerró sobre el presente romántico de la mediática de 70 años: “Se lo presentó una amiga. Ella vuelve en el mes de mayo, se va a Berlín, y de ahí se van directamente a Italia, y, según ella, no sabe cuándo vuelve. Le pregunté qué la enamoró de él y me dijo: ‘su boca grande’”,

¡Mirá todo sobre la mudanza de Anamá Ferreira a Europa!