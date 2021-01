A poco tiempo de la final de " MasterChef Celebrity", una de sus concursantes se refirió los rumores que aseguran que Vicky Xipolitakis no cocina y que le pasan un plato terminado.

Se trata de Analía Franchín, quien defendió a su compañera y aseguró: “Acá el que cocina, cocina. Se muestran cosas con la cámara que es imposible trucarlas. Decir que no cocina es subestimarnos a todos los demás participantes, yo no permitiría estar con el brazo acalambrado laburando y que a ella le pasen un platito por abajo. Si fuera así y le cocinaran, ya le hubiera revoleado una sartén por la cabeza”.

Luego la panelista contó: "Lo que más molesta de Vicky es su desprolijidad en la cocina, pero cocinar cocina, si veo que le dan un plato listo yo le tiraría una sartén por la cabeza".

Por otra parte, habló sobre lo sucedido en la gala de eliminación cuando Leticia Siciliani le dio su lugar en la competencia: “Ustedes lo ven editado, pero no sabe cuánto lloramos Leticia y yo antes, durante y después de la grabación”. En ese sentido recordó: "Yo estaba segura que me iba, y estábamos las dos muy dudosas”.

“El jurado nos sopapeó a todos, pero cuando ella recibe su devolución, yo me acerqué a ella y le dije que no podía decir que no estaba para seguir… Eso no salió al aire, pero la reté porque hizo lo mismo que Fede Bal. A mi me pasó que no cumplí la consigna concretamente, y me correspondía irme”, agregó en diálogo con la radio La Once Diez.

Por último, Analía manifestó: “Le dije que por ahí era por ser joven que todo es blanco o negro, y ella decía que sentía que ya no estaba para seguir. La entendí y lo respeto”.