Analía Franchín y Rocío Marengo eran parte de las "Bichas", uno de los dos grandes grupos en " MasterChef Celebrity mientras que Leti Siciliani y Sofía Pachano, acompañadas por Claudia Villafañe como la madre de todas, eran las "Bichis".

En cuanto Marengo fue eliminada de la competencia gastronómica, el grupo de las más grandes quedó desintegrado pero aún fuera del certamen, Franchín justificó el comportamiento de su compañera y en el chat de los participantes.

Franchín habló sobre la actitud de Marengo en el chat del grupo.

“Rocío fue la única que se retiró del grupo apenas terminó su participación”, afirmó en primer lugar la periodista. Y agregó convencida: “Cuando se fue Iliana, dijo que se iba a ir, pero todos le dijimos que no se vaya. Entonces dijo que se iba a quedar hasta que salga al aire su eliminación. Pero Rocío, no, en cuanto perdió se fue”.

“Agradeció, dijo un montón de palabras hermosas y se fue… No hubo muchas respuestas, fue como raro. Como dijo ‘me voy’ capaz que todos pensaron que era al pedo ponerle algo porque no lo iba a leer… No sé. Rocío es divertida, fue a jugar”, manifestó en "Cortá por Lozano".

