Desde que Verónica Soldato reveló que Horacio Cabak le fue infiel con otras mujeres después de 27 años en pareja, la vida del conductor estuvo en boca de todos y fue eje central en varios medios.

Ahora, Analía Franchín fue la nueva figura de la farándula argentina que se atrevió a opinar sobre el escándalo del conductor y fue contundente con sus dichos. Al respecto, en diálogo con la revista Paparazzi advirtió: "Me parece que el que busca encuentra, no estoy defendiendo a Horacio, no es mi amigo, me parece que a veces las cosas pueden ser sacadas de contexto".

"El tema del texto, al no tener un tono de voz, no podés saber. Yo he revisado muchas veces celulares y después me di cuenta de que no", sostuvo con firmeza la periodista.

A su vez, consideró que los problemas de pareja deberían tratarse puertas adentro. "Entiendo pobre mujer que estará dolida y se sentirá traicionada, pero me parece que cuando sos padre tenés que tener responsabilidad sobre tus hijos, obviamente los dos. Y con eso exponés de una manera a los hijos que no está buena. Yo no lo haría, pero cada uno transita el dolor como puede", declaró.

"Lo he hecho un montón de tiempo, pero me daba cuenta que sufría con pavadas sin fundamento. Me doy cuenta que no es para nada sano", concluyó.