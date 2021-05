Después de consagrarse subcampeona de la primera temporada de " MasterChef Celebrity", Analía Franchín reveló un detalle que le molestó de sus compañeros relacionado a la posibilidad de sobornar al jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

De visita en "ViajeChef" junto a Dani "La Chepi", la periodista fue contundente: “A mí lo que me molesta de cualquier participante, sea de esta temporada o de la anterior, es que vengan con regalitos”. Ante las escandalosas declaraciones de la periodista, Robertito Funes quiso saber más: “¿Vos decís que viene de soborno la cosa?”.

“Cuando algún participante va de chupamedias… Me consta que la temporada pasada Germán Martitegui rechazó un regalo cerrándole la puerta a un participante y le dijo ‘no, acá no´. La hago quedar como una coimera dulce y no es así”, confesó al negarse a develar el nombre de la figura que quiso "comprar" su victoria.

Ninguno de los tres profesionales gastronómicos aceptaron el soborno.

“En la temporada del año pasado ‘algune’, voy a decir así, participante se trajo cosas de Miami para el jurado y se gastó por lo menos 700 dólares entre los regalos para los tres jurados”, aseguró ante la sorpresa de La Chepi y Funes.

Sin embargo, Franchín destacó el comportamiento de los jurados, quienes ni se inmutaron ante el soborno: “Eso no conmovió al jurado porque en eso son profesionales y rígidos, pero no me gustó la acción”.