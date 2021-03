A lo largo de su vida Diego Maradona mantuvo romances con varias mujeres. Si bien, con el correr de los años sus relaciones amorosas le trajeron varios inconvenientes, durante sus años dorados se destacaba como todo un galán a la conquista.

Incluso luego de su muerte, aparecieron nuevas personalidades que aseguraron que el Diez intentó algún tipo de acercamiento con ellas, como fue el caso de la diseñadora de muebles, Jazmín Garbini. Pero ahora fue Analía Franchín quien reveló una elocuente anécdota sobre un pícaro acercamiento de Maradona, antes de ser la novia de Guillermo Coppola.

.

La periodista recordó cómo comenzó su relación con el mánager del ídolo del fútbol y contó que los conoció el mismo día. "Los conocí a los dos a la vez. Yo hacía notas para 'Intrusos' y fui a un restaurante al que íbamos todos los noteros a la noche a mendigar un chori… ¡Estábamos horas y horas, hasta las tres de la mañana haciendo la recorrida!", detalló en "Los Mammones".

Y consultada por Jey Mammón, la subcampeona de "MasterChef Celebrity" destacó que el astro quiso robarle un beso luego de una entrevista. "Justo estaba Diego. Teníamos justificada la noche y el chorizo. Entonces le hice la nota y, cuando estaba terminando, me encajó un beso. Yo me corrí. ¡Oiga señor! Y ahí empezó. Consiguió mi teléfono, me empezó a llamar a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana. Un amor, un ídolo y todo, pero no", manifestó.

Analía Franchín y Guillermo Coppola.

Mientras que su historia de amor con Coppola empezó algún tiempo después. "Se prendió fuego la casa de Barrio Parque y en un canal pusieron que 'la colorada de Intrusos apenas empezaron a salir las llamas se fue'. Yo dije: '¿Qué?'. ¡En mi vida había pisado Barrio Parque! No tenía idea", comentó.

Luego del episodio se cruzó con el empresario y él bromeó: "Mi novia, la fugitiva". "Yo dije 'Ay, sí, qué delirio… ¿De dónde sacaron eso?’. Así empezamos a hablar y bue…", manifestó. Divertida cerró con los problemas que tuvo el mánager para confesar su relación ante Diego: "Después era '¿cómo le digo a mi amigo que gusto de ella y ella de mí?'".