Durante su participación en "MasterChef Celebrity", Analía Franchín reveló que su hermana lucha contra las adicciones. En las últimas horas, a través de su cuenta de Instagram, la periodista decidió contar más detalles sobre la difícil batalla que enfrenta Sandra, de 58 años.

"Ella es mi hermosa hermana Sandra, de la que muchas veces hablé. Un ser hermoso, muy sufrido. Una historia de vida tremenda. No daré detalles para preservar su intimidad. Igual si los contara, de tan escabrosos, les costaría creerlos. Tiene 58 años. Hace 40 años que lucha contra sus adicciones. Pasamos por todos los estados, algunas internaciones y por las jornadas extensas sin saber si la encontraríamos en una zanja o similar. Hace como 4 meses la encontré en un estado indescriptible (no podrían siquiera imaginárselo) y pensé que esa misma tarde la despediría. No había más nada que hacer", comenzó Analía junto al posteo donde se la ve a su hermana.

Luego, agradeció a Gastón Pauls, conductor de "Seres Libres" en Crónica HD, por ayudarla: "Sin embargo recordé la vez que tan amorosa y desinteresadamente, @gastonpauls22 me escribió por Instagram para darme una mano. No lo dudé. Lo llamé y le dije: 'se muere ya'. Sin dudarlo me conectó con @luismarchioniok, quien está al frente de @fundacion.e.i.r.a y ahí mismo comenzamos una lucha para salvarla. Claramente quien más lucha es ella por salir de ese infierno, que es su sombra constante".

Y continuó sincera: "No séque va a pasar. Dios quiera que pueda continuar con su lucha. Desde aquel día está limpia, come, ríe, está consciente. No sé si ilusionarme demasiado. Ya lo hice otra veces, pero como bien dice el refrán: 'no está muerto quien pelea'. Le gano 4 meses a la vida. Ojala sigas así hermanita. Ojalá con tu lucha puedas ayudar a otros".

.

Por último, Franchín aclaró para evitar críticas de sus seguidores: "Quiero aclarar que esto no es un canje. Lo pago rigurosamente todos los meses, pero quería agradecerle públicamente a Gastón, el haberme acercado la esperanza y a Luis por manejar un lugar tan especial y diferente. Aprovecho la oportunidad para decir que es urgente una nueva ley de salud mental. Hoy están desprotegidos y la mayoría termina en tragedia".