En la noche de lunes, Claudia Villafañe se consagró como la gran campeona de " MasterChef Celebrity" luego de una reñida competencia de 15 semanas y tras enfrentarse en la final con Analía Franchín.

Ambas finalistas tuvieron 90 minutos para preparar un menú de tres pasos que, a la hora de las devoluciones, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular llenaron de elogios a las participantes.

El último desafío fue muy parejo por el alto nivel de preparación tanto de la empresaria como de la periodista, sin embargo, los chefs se inclinaron por una de las preparaciones y coronaron a la madre de Dalma y Gianinna Maradona con la victoria.

Claudia y Analía se lucieron con sus preparaciones.

"Yo he deliberado en muchas finales y siempre hay un detalle que me hace ir para un lado o por otro, pero esta vez no encuentro nada que me haga tomar la decisión", reconoció Donato antes de definir a la ganadora. Sobre el cierre del programa, Martitegui fue el encargado de anunciar a "La Tata" como la portadora del trofeo de la primera edición famosos del reality de cocina.

Días después, la subcampeona expresó su malestar por la elección. "Frente a las devoluciones que fueron perfectas para las dos y parejas, no tengo idea por qué no gané, no lo sé. Capaz es algo que me faltó saber en el programa", manifestó en comunicación con "Por si las moscas".

"Me faltó conocer el por qué de su elección", agregó ante la ausencia de una definición más concreta por parte de los expertos.

Más adelante, se refirió a cómo vio la final: "Tenía un nivel de ansiedad, y cuando anunciaron que no había ganado mi hijo casi se pone a llorar y me abrazaba como consolándome, y yo le decía que no estaba mal. Lo vivió con mucha alegría, estuvo como diez horas ahí, pero estaba chocho".

"La verdad que 'Masterchef' me deja desde lo personal algo muy lindo de haber podido estar en un programa que volvió a unir a la familia desde la tele. Esto es muy bueno para la industria que venía tan vapuleada, los chicos no tienen idea de lo que es la tele de aire. Creo que siempre se me conoció desde lo periodístico y mostrarme en un rol distinto a mí me sirvió, a mí me encantaría estar en un programa de juegos por ejemplo", concluyó satisfecha con su participación en el certamen.

Los consejos de Analía Franchín para las figuras de "MasterChef Celebrity 2"

Luego de haber superado todas las pruebas, la periodista es una de las participantes con más experiencia en el certamen conducido por Santiago del Moro. Y de cara al estreno de la segunda temporada, reveló qué le diría a los próximos participantes: "En primer lugar hay que tener autocrítica, que creo que fue lo que más le gustó al jurado de mí. Aceptar cuando un plato no estuvo bien, aceptar que te equivocaste, y practicar. Hay que practicar y mucho, la simpatía te puede salvar un par de galas y después te manda al muere".

Analía Franchín quedó en segundo lugar.

Entre las personalidades confirmadas para la segunda edición se encuentran Carmen Barbieri, Dani La Chepi, Gastón Dalmau, Cande Vetrano, entre otros, quienes ya empezaron a practicar frente a las hornallas. "Creo que después de este Masterchef la vara va a ser más alta, y sepan que van a tener las emociones a flor de piel", advirtió.