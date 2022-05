Desde hace muchos años, Ana Rosenfeld y Luciana Salazar tienen una relación de amistad. Ante esto, la mamá de Matilda, siempre la menciona cuando tiene conflictos con Martín Redrado. Es por esa razón, que se le consultó a la abogada sobre esta nueva pelea que está atravesando la ex pareja.

Allí se puede ver como el ex presidente del Banco Central le regaló su libro con dedicatoria a Ángel de Brito. Es en ese momento en donde la letrada pide que guarden el video. El conductor del programa pide una explicación de su pedido y allí la panelista comienza a relatar lo sucedido.

"El señor Redrado está cuestionando un sobre que me entregó para que yo llevará al cumpleaños de Matilda, diciendo que no lo escribió él, que no lo firmó él", expresó la "angelita". A pesar de que este hecho sucedió hace tiempo atrás, el ex jurado de "ShowMatch: La Academia" le empieza a consultar sobre lo que pasó recientemente.

Asimismo, volvió a remarcar que la ex pareja de Salazar no es el padre de la menor de edad, a pesar de que ambos ya han advertido sobre esto. "Martín me contrató en el 2015 para ocuparme de todos los contratos que se firmaron para la subrogación de la cual hoy está el fruto maravilloso que es Matilda", agregó la abogada.

Luciana Salazar y Martín Redrado cuando eran pareja.

