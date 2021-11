La infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez hizo que muchas personas de su círculo íntimo hablaran para contar detalles y si el futbolista se había encontrado efectivamente con la actriz en París.

Quien se considera una amiga de Nara es Ana Rosenfeld, quien estuvo el sábado por la noche en "Podemos Hablar" y reveló las charlas que tuvo con la pareja luego del escándalo mediático.

En un principio, Rosenfeld contó que su relación con Wanda empezó como "abogada-clienta" pero luego compartieron viajes y experiencias que las unieron mucho más.

La opinión de Ana Rosenfeld sobre la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi

Con respecto a este tema, la abogada expresó: "Me sorprendió, veía una pareja muy bien formada, donde había mucho cariño, mucho respeto, eran realmente compinches y compañeros, se repartían muy bien las tareas, y nunca me imaginé que Icardi pudiera cometer una travesura, porque en definitiva es como que ya está ventilada la travesura".

.

El conductor, Andy Kusnetzoff, no dejó pasar la oportunidad para preguntarle si realmente fue una infidelidad virtual o hubo un encuentro entre Icardi y Suárez. Ante esto, la abogada eligió muy bien qué responder: "Se hablaba de una infidelidad virtual, y se convirtió en debate a nivel internacional lo que puede sentir una mujer y el dolor que puede causar enterarse de algo así, pero la verdad es que yo no tengo la certeza de si pasó de la virtualidad o no".

Qué les dijo Ana Rosenfeld a Wanda Nara y Mauro Icardi tras la infidelidad

Por un lado, la letrada confirmó que Wanda está en Italia por compromisos laborales, que nada tienen que ver con su separación de Icardi. Por otro, reveló cuáles fueron sus palabras ante la crisis del matrimonio: "Yo les dije que si realmente la intención es fortalecer la pareja que trabajen en recuperar la confianza, porque yo me acuerdo que, cuando Mauro era un chico de 20 años y Wanda recién se había separado de Maxi López, él cumplió un rol importantísimo en la crianza de los tres hijos de ella y luego vinieron las hijas del matrimonio".

Por qué la relación entre Maxi López y Wanda Nara mejoró en las últimas semanas

"Él era el histórico incumplidor por falta de pago de la cuota alimentaria, y hace dos meses finalmente pudimos llegar a un acuerdo con su nuevo abogado: Maxi no solo pagó toda la deuda de siete años acumulada sino que también aseguró la cuota alimentaria hasta la mayoría de edad de sus hijos", dijo Rosenfeld.

“Por lo tanto la relación de Maxi y Wanda no se reestableció como mal piensa la gente producto de lo que está viviendo Wanda en este momento, lo que realmente pasó es que ambos entendieron que tienen tres hijos maravillosos", finalizó.