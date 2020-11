En 2018 Ana Rosenfeld abandonó la representación legal de Juan Darthés al conocerse la denuncia por violación de Thelma Fardin en contra del actor. Por salir a aclarar los motivos que la llevaron a tomar esa decisión, la abogada fue denunciada por el Colegio de Abogados por no respetar el secreto profesional y, tras dos años de litigio, un tribunal confirmó que será suspendida por el término de un año.

La Sala I del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal confirmó una sanción que le habían dado a la mediática letrada por vulnerar el secreto profesional y el Código de Etica por las declaraciones que realizó para justificar por qué había renunciado al patrocionio de Juan Darthés en la causa civil contra Calu Rivero.

"Mañana presentaré en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthés", publicó la letrada en diciembre de 2018, un año después de que iniciara una causa contra la actriz de "Dulce amor" por calumnias e injurias.

El tuit con el que se retiraba de la representación legal.

Tras hacerse a un lado, dejó a cargo de la causa a Fernando Burlando, casi al mismo tiempo que se hacía púbica la denuncia de Thelma Fardin por violación.

Tiempo después, Rosenfeld aclaraba en una entrevista: "Yo sí me siento defraudada. Me siento defraudada porque en el momento que me puse la camiseta de Juan era porque estaba absolutamente convencida que Juan realmente tenía razón y razones para demandar a Calu Rivero".

"Porque para mí tomar la decisión que había tomado de defender a Darthés, tenía la convicción, o sea, iba de la mano de la convicción que estaba defendiendo a una persona hasta ese momento inocente", prosiguió.

Luego se mostró como otra víctima del denunciado: "Lamentablemente todos fuimos víctimas de la confusión o de creer en que una persona que me estaba contando con tanta seguridad que todo lo que estaba realmente narrando la parte contraria no era cierto que obviamente, usó, y yo me siento por eso, digo, absolutamente defraudada, porque usó y abusó de mi cara".

Por estas y otras expresiones, el 20 de noviembre de 2019 el Colegio decidió suspender por un año la matrícula de la doctora. Pero Ana no se las hizo fácil y presentó una apelación contra esa resolución. "Me condenan por ser mujer; voy a llevar esto hasta la Corte. Jamás revelé, ni revelaré las cosas que me dijo el señor Juan Darthés, el día que tomé la decisión, como mujer, de apartarme de su defensa", dijo muy enojada en las redes sociales.

Finalmente, el martes 24 de noviembre la sanción fue confirmada. El Tribunal desestimó la apelación de Rosenfeld y argumentó en el documento de sentencia: "El abogado debe guardar celosamente el secreto profesional, que constituye un derecho y un deber inherente a la profesión y al derecho de defensa por ser depositario del secreto o confidencias del cliente. La relación con el cliente es uno de los pilares de los códigos de ética profesional, y siempre se ha insistido sobre la importancia de la relación de confianza.”

Finalmente aclararon que la condena a Rosenfeld fue por "las múltiples manifestaciones públicas que realizó en diversos programas televisivos y su contenido, que habrían importado una violación a los deberes éticos que le asisten a los letrados durante y con posterioridad a la relación con sus clientes".