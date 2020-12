Ana Rosenfeld era la abogada de Juan Darthés en el caso de Calu Rivero, quien lo denunció por acoso, pero después de que Thelma Fardín apuntara contra él por violación, la letrada dejó de representarlo por "falta de confianza" y se presentó en varios medios para hablar sobre el tema.

A partir de ese momento, el Colegio de Abogados la denunció por violar el secreto profesional y el Código de Ética y le suspendieron la matrícula por un año. Después de que se dictara la sanción, Rosenfeld realizó una apelación para que se retrocediera esta medida.

Ana Rosenfeld fue suspendida por un año por manifestar su opinión respecto el caso de Juan Darthés.

Ahora, la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo rechazó su pedido y la suspensión tendrá vigencia hasta finales de noviembre de 2021: “La doctora no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación de Darthés. No solo afirmó y dio a entender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte".

.

"Resulta incuestionable que la letrada dio a conocer de manera mediática su opinión negativa respecto a su ex representado, circunstancia que sin lugar a dudas constituye una afectación a los deberes de confiabilidad que todo abogado le debe a su cliente”, finalizó la Cámara tras revelar la medida.