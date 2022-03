Ana Rosenfeld fue la abogada de Juan Darthés durante el caso de Calu Rivero. Luego de una serie de episodios que a la "angelita" no le gustaron, decidió dar un paso al costado y dejar de representar legalmente al actor. Fue allí cuando la letrada se sintió víctima del artista.

En "LAM", el programa de Ángel de Brito donde es panelista dijo: "Yo fui víctima también de Darthés. Yo confié en su palabra, no solo en la de él, sino también en la de su grupo familiar cuando tomé la decisión de defenderlo con el tema de Calu Rivero".

.

"La primera vez que me contactan es ella la que me llama, María, su esposa. Me dice que se estaba difamando el nombre de él porque lo estaban involucrando en algo que no se había podido probar nunca", continuó relatando la letrada.

Rosenfeld definió que hubo declaraciones del actor que decidió callar. Asimismo, aseguró que está dispuesta a contar su historia, si es que la Justicia la llama para hacerlo. "Cuando lo llamé me dice cosas que por su puesto nunca conté, me limie a hacerme paso al costado de su defensa. Las cosas que me dijo las dije en Tribunales. Si la justicia me convoca voy a contar toda la historia. Nunca conté lo que él me dijo. Me pidió tiempo para conseguir un representante

Las panelistas se mostraron sorprendidas por lo que estaba contando su compañera. Además de estar indignadas por el presente de Darthés en Brasil. Poco a poco, Thelma Fardín está luchando para que se sepa toda la verdad.

¡Mirá el video de Ana Rosenfeld contando su experiencia con Juan Darthés cuando fue su cliente!