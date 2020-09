El romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega dejó boquiabiertos a miles de fanáticos de los artistas. Sin embargo, lo que para muchos fue una sorpresa, para Ana Paula Dutil no lo fue. La expareja del cantante y madre de sus dos hijos, Bautista e India, fue testigo del romance desde un primer momento.

"Nos separamos en agosto del año pasado después de 20 años juntos. Con muchas idas y vueltas en el medio. Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos bien, amorosamente. Para mí fue muy sano. Entendimos que ya estaba, que había ciclos que se acababan y que el nuestro se había acabado". manifestó en diálogo con el ciclo radial "El Espectador" para aclarar su relación con el artista.

Si bien su relación finalizó hace más de un año, Dutil declaró: "El amor no se terminó. Nos vamos a querer toda la vida. Eso lo siento. Además, tenemos dos hijos. Yo creo que la razón de la separación fue el desgaste, una pareja se desgasta. Y cada uno también crece para un lugar diferente, son momentos donde se llega al final".

.

Tras sus palabras, recordó el momento en que le puso punto final a su matrimonio. "La charla fue en mi casa, donde convivimos todo este tiempo y fue realmente muy reparadora, porque los dos entendimos que lo mejor para la familia entera era separarnos. No es que hubo uno que no lo aceptó", comentó.

Consultada por el noviazgo de Emanuel con Prandi, anunció: "No me afectó para llorar. Que se haga público y que se diga todo lo que se dijo no está bueno ni para mí, ni para Emanuel, ni para Julieta Prandi o la familia de él. No lloré mucho. Me encanta que él pueda encontrar a alguien para disfrutar".