En medio de una nueva disputa entre la relación de Luciana Salazar y Martín Redrado, Amalia Granata opinó sobre la situación y disparó una fuerte advertencia sobre las consecuencias que podría llegar a ocasionar tanta repercusión mediática.

En la tarde del martes, Luli sacó a la luz una serie de audios privado de un intercambio que mantuvo con el economista que demuestran su reconciliación. La modelo dio a conocer los mensajes que datan de la misma fecha cuando Redrado fue visto con otra mujer en Miami.

"Entre nosotros sabemos como que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos pero para que sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros. Vos no vas a salir a comer con nadie porque sino te reviento. Yo no salí, sino me estás jodiendo a mí. Ahora, después lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa, y bueno, veamos como podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos también conoces más Miami", aseguró Salazar en un tramo de la conversación.

Según su relato, su intención es preservar a su pequeña hija, Matilda, quien desarrolló un fuerte vínculo con su ex y le apena que esa relación se termine. Pero con una experiencia similar, tras su escandalosa ruptura con el Ogro Fabbiani, Granata se metió en la discordia y compartió un importante consejo para la top model.

Amalia Granata y el Ogro Fabbiani.

La diputada y el exfutbolista terminaron su relación hace más de diez años y tienen en común una hija, Uma. En comunicación con "Intrusos" la dirigente política recordó su tormentoso pasado con su ex y reflexionó: "Los únicos que solen perjudicados son los hijos. Por más que uno haya luchado por ellos y que en ese momento uno cree que está haciendo lo correcto, después a la larga los hijos te pasan factura".

En esa misma línea, reconoció que su hija adolescente le reprochó por la exposición mediática que tuvo su relación con el Ogro. "Lo digo porque me pasó, no lo digo para ningunear a Luciana. A la larga los únicos perjudicados son ellos", contó.

"Me solidarizo con ella como mujer, en el lugar que queda ella exponiendo todo esto y sobre todo ahora que es madre, tiene una hija. Lo digo haciendo un mea culpa de lo que fue mi relación con el Ogro y de lo que hoy mi hija me puede reclamar y me reclama de situaciones que salieron mediáticamente", reveló.