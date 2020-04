Hace 13 años Amalia Granata viajó a Rumania para acompañar a Cristian "El Ogro" Fabbiani en su carrera futbolística. Pero al cabo del tiempo el romance terminó en malos términos y la mediática regresó al país embarazada de Uma, quien en la actualidad tiene 12 años.

"Yo estuve poco tiempo con él, pero me alcanzó bastante. En mi caso, era tan diferente mi mundo, mi vida, con la de él, que al principio los polos opuestos se atraen. Creo que esa fue la atracción. Pero después esa atracción hay que sostenerla en la convivencia, en la diaria, y éramos tan diferentes y ellos (los futbolistas) son tan machistas, tan especiales, que a mí me costo mucho", recordó este jueves la diputada de Santa Fe en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana".

"Yo siempre fui muy libre y vivir sometida, porque así vivía, me costó horrores. Por eso decidí volver. Digo volver porque estaba en Rumania", continuó Amalia.

La pareja terminó en malos términos y él con el tiempo se casó con Victoria Vanucci.

Además recordó los maltratos que recibió por parte del padre de su hija: "Yo con él viví un montón de situaciones. Nosotros íbamos a cenar a un restaurante que los futbolistas tenían gratis. Un día me puse un pantalón blanco. ¿Para qué? No te puedo explicar. Me dijo que yo era una 'put..., que iba con el pantalón blanco porque quería que todos los compañeros me miren el culo'. Fue tanto, tanto, tanto, que fui y me lo saqué. Tuve que ir con un jogging".

"Otro día fuimos a un cumpleaños, era una fiesta, y yo me maquillé. ¿Para qué? Me tuve que sacar el maquillaje. Fueron un montón de cosas", sentenció Granata.