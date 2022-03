Amalia Granata, que viene de un tremendo escándalo tras los comentarios transodiantes que realizó en televisión, ahora se metió en otra polémica con Pampita.

Sucede que, en el programa de Marcelo Polino, Granata criticó fuertemente a "El Hotel de los Famosos" y a su conductora.

"Estuve viendo 'El Hotel de los Famosos'. Y la verdad, la mitad no sé quiénes son ni tienen condimento. Pero también tengo una crítica a la conducción. Además, los juegos que hacen atrasan años. Es un embole", dijo la funcionaria.

"Y la conducción de Pampita no me gustó para nada. La vi haciéndolo mucho mejor. Es como que no se encuentra. Ella no sabe llevar el reality. A mí me parece que hay conductores que son para realities y otros que no lo son", agregó.

Leo García se fue de "El Hotel de los Famosos"

Leo García abandonó el hotel luego de tener ciertos conflictos con otros participantes del reality, sobre todo con Martín Salwe. La única persona que sabía que se iba a escapar era Kate Rodríguez, quien afirmó: "Me dijo: ‘Me quiero ir y no le cuentes a nadie’, y bueno, se fue. Me dijo que se iba a escapar, y sí, se escapó porque estaba un poco nervioso por todo lo que pasó, cada quien lo procesa a su forma, pero su decisión fue irse y también es válido”".