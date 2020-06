Rumbo a las elecciones legislativas del 2021, Cinthia Fernández aseguró que fue convocada por el partido de Amalia Granata como posible candidata a diputada. Sin embargo, la periodista desmintió el ofrecimiento.

Según contó la bailarina, le llegó la oferta de participar en el próximo proceso electoral por parte del partido "Somos Vida", liderado por la mediática. "Con lo que soy sincera es en que no tengo preparación política, pero puedo aprender. Depende de la propuesta que me hagan, si a mí es algo que me interesa sí, pero si es algo que no me interesa no", contó Cinthia.

.

Momentos después de sus públicas declaraciones, la diputada provincial por Santa Fe disparó a través de sus redes sociales: "Desmiento categóricamente cualquier ofrecimiento de mi parte y del Espacio Político SOMOS VIDA a Cinthia Fernández a quien respeto".

En medio de la crisis que se vive en el país por la pandemia de coronavirus, Granata remarcó en su Twitter: "De ninguna manera estamos en tratativas políticas y electorales. Mi prioridad es mi labor legislativa y no las elecciones del 2021".

Amalia Granata desmintió la posible candidatura de Cinthia Fernández.

"En todo caso debe desmentir al diario porque de mi boca jamás salió que ella me convocó. En la nota única nota q di con Ángel de Brito para 'Los Ángeles de la Mañana' dije nombre y apellido de quien me llamo, que sí pertenece al mismo partido de ella. Así que...", respondió la ex de Martín Baclini y sumó el emoji de una carita lanzando un beso.