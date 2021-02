En 2014, Amalia Granata y Martín Redrado mantuvieron un breve romance que generó furia en Luciana Salazar. En aquel momento, ambas protagonizaron un fuerte ida y vuelta en las redes sociales, y partir de ese momento no pueden ni verse.

Invitada este viernes a "Los Ángeles de la Mañana", Amalia habló de su pelea con Luli y reveló que la mala onda con ella comenzó por Robbie Williams y no por Redrado. Cabe recordar que Amalia saltó a la fama por su supuesto romance con el músico británico, a quien Luli quería conquistar pero no pudo.

.

Sin pelos en la lengua, la diputada dio a entender que Robbie la eligió a ella antes que a Salazar y eso generó un distanciamiento.

Por otro lado, Granata recordó su ex vínculo con el economista y lanzó polémica: "Redrado me quería vestir como a Luciana Salazar". Y como si eso fuera poco, Granata opinó sobre las cirugías estéticas de la modelo: “No me gusta como le quedo la cara operada a Luciana".