@LuisVenturaSoy

Esta maldita pandemia que nos embarga, hiere, desvela y hasta mata, cambió el mundo y también a la humanidad. Ni que hablar del universo de las comunicaciones, sus contenidos y sus protagonistas. El denominado coronavirus invadió y se metió en todos lados, como el agua en las inundaciones, y todo es urgente y drástico.

Ya no hay estrellas ni divos en el aire ni en los escenarios. Están los que pueden y reman, y los que están habilitados por no encontrarse contagiados, enfermos o formando parte de un grupo de riesgo.

Son las reglas de juego. Y en este nuevo y forzado reparto de roles, Moria Casán se fue a su casa, Marcelo Tinelli cumplió 60 en Esquel y queda condicionado mientras posterga una vez más su ciclo “Bailando por un sueño” y la mismísima Mirtha Legrand, con medio siglo de asistencia perfecta en televisión, debió ceder su silla de bastonera en su mesa televisada a su querida nieta que parece ser la gran heredera de esta época epidémica.

Juanita le sacó las papas del fuego a su hermano Nacho.

Queda claro que Juanita Viale no es Mirtha Legrand, pero con más coraje que seguridades se sentó en la cabecera de “Al morzando con...” y condujo la nave de 50 años de pantalla, llevando el gigante a puerto. Es cierto, no estaba cómoda, a la publicidad no tradicional (chivos) no la encaró como su abuela y necesitó de notables asistencias externas. Los temas los sobrevolaba y quizá se extrañaron las preguntas “puñaladas” de Chiquita, sus chicanas de experiencia, pero la actriz y modelo trató siempre de salir airosa con otros atributos como son su belleza, sus aportes inesperados y así justificar las mediciones de sintonía que en estos tiempos también registraría su abuela.

Una vez más, Juanita le saca las papas del fuego a su hermano Nacho, el productor de los almuerzos que también viene trabajando sobre una mujer que tiene la pesada responsabilidad de reemplazar a una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina.

Una vez más, Juanita le saca las papas del fuego a su hermano Nacho, el productor de los almuerzos que también viene trabajando sobre una mujer que tiene la pesada responsabilidad de reemplazar a una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina, y si nos apurás, del mundo.

Los auspiciantes y la gente mantienen la confianza y el interés en el ciclo que no genera los titulares que surgían de las mesas de Mirtha, que de una u otra manera se encargaba de brindar títulos, debates y polémicas para que otros medios y cole- gas abrevaran de un programa que sigue navegando en las tormentosas aguas de una pandemia que no afloja y aprieta. Almorzar con Juanita no es almorzar con Mirtha, pero desde aquí le dejamos abierta una carta de crédito. Te lo digo yo.