Tras la muerte de Bartolomé Mitre comenzó a circular la noticia de que en su hogar habían muchos objetos de valor, entre los que se rumoreaba un cuadro de más de 500 mil dólares. Nequi Galotti, su última pareja, desmintió estos rumores y decidió hacer un inventario para que todos los herederos estuviesen al tanto. Sin embargo, Santos, el hijo del director de "La Nación" y la panelista vivió un inesperado allanamiento en su casa.

Mitre y Galotti junto a su hijo Santos.

“A mí no me gusta hablar de estas cosas que son 100 por ciento privadas, pero como se hizo público lo voy a contar acá. En septiembre pasado, presenté junto a mi hijo, Santos, el inventario de la sucesión de los bienes de Bartolomé porque en los medios empezó a decirse que en mi casa había bienes de muchísimo valor y eso me dio mucha inseguridad porque había cosas de valor, pero no lo que se decía por televisión”, manifestó Galotti en "Todas las tardes", el ciclo conducido por Maju Lozano en El Nueve.

Bartolomé Mitre falleció a principio de 2020.

“Hice el inventario de todas las cosas, contraté un camión de mudanzas y llevé todo a un departamento que está en sucesión donde todos pudieron tener acceso a estos bienes que iban desde un cuadro valioso hasta los calzoncillos de Bartolomé”, detalló.

.

“Mandé todo detallado, eran más de 400 ítems. Fue un trabajo que me llevó más de una semana y lo hice con mucho amor y desprendimiento. Hoy quisieron ver si ese inventario estaba bien hecho", sostuvo convencida.

Santos Mitre estaba en su casa cuando entraron para allanarla.

"Hicieron una inspección ocular mientras yo no estaba en mi casa, estaba mi hijo. Yo estaba en la peluquería haciéndome el color y me puse un poco nerviosa haciéndome las manos. Ahí me llamó Santos contándome que llamó a los abogados para que vayan a ver todo y fue muy casual que apenas entraron me llamaron de todos los programas a los 30 segundos. Alguien les avisó a todos los medios", concluyó molesta ante la situación.