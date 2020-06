El domingo pasado Federico Acosta se mostró preocupado por su "amigo" Guido Süller, quien desapareció en medio de la cuarentena obligatoria. El mediático abandonó el 28 de mayo pasado el domicilio de su compañera Claudia Morelli y desde ese entonces dejó de contestar los llamados telefónicos.

"Guido desapareció de su casa y de donde estaba haciendo cuarentena con su amiga Claudia. ¡Desapareció, nadie sabe donde anda! Hablé con su arquitecto y le pregunté si estaba en su casa que está construyendo y me dijo que no estaba. Hablé con sus amigos que tengo en WhatsApp y tampoco está con ellos. ¡A nadie le contesta!", sostuvo el amigo del ex comandante de abordo con DiarioShow.com y declaró que de no tener respuesta alguna, el lunes realizaría la denuncia correspondiente por desaparición.

Pero ahora Süller volvió a estar en boca de todos al hacerse presente en los medios de comunicación. Tras el escándalo, el ex de Tomasito se comunicó con "Intrusos" y explicó qué sucedió.

"Me están llamando y yo no quería que se sepa. Salió una nota de un amigo mío que me estaba buscando. Tuve una fuerte discusión con Claudia y me fui de la casa. Mucho más no puedo decir, no quiero decir dónde estoy", declaró Guido.



"No rompí la cuarentena. Estoy solo, no estoy en contacto con ningún ser humano", explicó el actor. Y concluyó: "No estoy desaparecido ni nada de eso".

Por su parte, Acosta habló este martes con DiarioShow.com después de la aparición de Süller y manifestó: "No quiere decir dónde está. Solamente yo sé dónde está, pero me pidió que no dijera nada. El viernes me dan el permiso para salir de la ciudad y tal vez vaya a verlo, para saber si está bien".

"Se fue hacer retiro espiritual pareciera... Debe estar cansado de los problemas....", finalizó.