Alfredo Casero, quien es considerado uno de los actores referentes de la oposición en el ámbito de la cultura, vuelve a ser noticia pero en esta oportunidad no por sus dichos en una entrevista, sino por haber aparecido en una concentración nocturna contra el Gobierno Nacional.

El actor se sumó a un grupo de personas que se había reunido frente al Congreso Nacional para repudiar la sesión sin el consenso de la principal fuerza opositora en la Cámara de Diputados, debido a que querían sesionar de forma presencial, a pesar de que el protocolo de prevención de Covid-19 sigue activo y los funcionarios debían sesionar de manera virtual.

Durante el día se vivieron momentos de tensión y violencia en las afueras del Congreso, entre manifestantes, funcionarios y la seguridad del lugar que no estaba autorizada a dejarlos entrar.

Horas más tarde, en medio de la lluvia y el frío de la noche porteña, tomó la palabra y realizó un discurso improvisado: "Una señora de 80 años dejó de tener miedo, y hoy por hoy combate también esta porquería que es una mentira que todos estamos permitiendo, porque estamos permitiendo esta mentira", expresó el actor, mostrándose en contra de las decisiones de Alberto Fernández.

"Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, nosotros vinimos. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan, no creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya estado de derecho y que se respete la p... Constitución", continuó.

Para finalizar, pidió a los presentes que ensayen un "llamado" al primer mandatario, repitiendo varias veces su nombre, para finalizar con un insulto de todos los presentes.

