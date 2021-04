Luego de revelarse que su ausencia esta semana estuvo vinculada a una conjuntivis que se contagió hace un mes, Alex Caniggia se reincorporó a " MasterChef Celebrity 2" para seguir compitiendo en el certamen. Sin embargo, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no se esperaba que el desafío del día sea preparar alfajores.

Sabiendo que su fuerte no es la pastelería, el mediático se vio seriamente complicado al tener que hacer una caja de "alfajores patagónicos". Los problemas llegaron con la masa ya que a pesar de haberla llevado al abatidor no logró llegar a la consistencia deseada para hacer las tapitas de alfajor. "No tengo ni idea cuándo está esto. Ya fue, me la juego. Vamos a ver la improvisación que tiro ahora", comentó Caniggia al intentar entender la masa que había preparado.

.

"Está medio crudo", acotó luego de que se acercara Santiago del Moro a su mesada. "Está re crudo eso", opinó el conductor. "Crudísima mal", insistió el participante sobre su preparación. "Un quilombo. Santi, ¿no querés darme el delantal? Yo dejo todo, vos damelo. Improvisación al cien por ciento", disparó.

A la hora de las devoluciones de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, Alex Caniggia no recibió los mejores comentarios ya que resaltaron que su masa estaba cruda, el relleno se había caramelizado y claramente la forma era muy distinta al alfajor que le habían presentado en el comienzo del programa.

"Dame el delantal, ¿para qué voy a seguir? Ya sé que voy a perder, damelo ahora", reflexionó luego de recibir las duras palabras del jurado sobre sus fallidos alfajores. A diferencia de él, Dani La Chepi deslumbró a los exigentes cocineros con sus alfajores cordobeses, mientras que María O'Donell, Claudia Fontán, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa quedaron junto al mediático en la cuerda floja.