Tras su salida de "MasterChef Celebrity 2", donde el jurado decidió desvincularlo por ausentarse a la gala de eliminación del domingo mientras que él declaró que renunció, Alex Caniggia volvió a realizar un contundente descargo luego de que le atribuyeran el apodo de "Santiago del forr..." a Santiago del Moro.

A través de un vivo por Twitch, el hijo de Mariana Nannis fue contundente sobre la versión que dispararon en "Intrusos": "¿Quién dijo esa estupidez? El que lo dijo es un ‘carapij…’, gente. Es más yo a Santiago le digo ‘el muñeco’ porque parece eso, no tiene barba, ni nada. La mejor con Santiago”.

"Cuando vi que me dijeron… Bah, mi representante me dijo que había salido una noticia donde decían que yo le habían puesto ‘Santiago del forro’. ¿Quién mierda dijo eso? Un ‘carapij…’, seguro. Hay cada mamerto que dice cualquier estupidez", continuó enojado.

"Los argentinos son famosos por decir pelotudeces, por hablar de los demás. Por eso los argentinos son famosos y tenés que serlo por vos, no por hablar mal de uno. Eso es porque sos un fracasado. Una inutilidad humana", agregó el mediático.

Por último, también apuntó contra los periodistas: "Son todos unas inutilidades humanas. Unos fracasados de la vida son porque tienen que hablar de los demás. No hablan de ellos porque su vida es un fracaso, no hay otra. Lo mismo que los comentaristas de fútbol. Me molesta mucho cuando hablan de fútbol cuando nunca jugaron. ¿Qué mier… hablás? Hablá si sos un exfutbolista”.