A pesar de su gran éxito en "MasterChef Celebrity 2", Alex Caniggia es querido desde antes de su participación en el reality gastronómico y una de las razones de la gran devoción de sus seguidores es su particular vocabulario.

El hijo de Mariana Nannis y Claudio "Pájaro" Caniggia creó un gran personaje mediático que se refiere al dinero y la "high society" con una terminología un tanto complicada para muchos ya que a veces habla en inglés o en italiano, causa de sus cientos de viajes alrededor del mundo.

Caniggia explicó el extraño vocabulario que usa en la televisión.

Sin embargo, "El Emperador" visitó a Marley en "Minuto para ganar" y dio una corta explicación sobre el léxico que usa cuando habla diariamente, donde usó a Vicky Xipolitakis como ejemplo de alguien "top".

.

Cannigia comenzó al revelar que un "barat" “vendría a ser una persona envidiosa”. Al no comprender completamente, el conductor preguntó al ejemplificar que los "haters" de Twitter pueden ser barats.

Alex Caniggia se considera el más piju... y parte de la "high society".

“La verdad es que no uso Twitter, me lo usa la gente que trabaja conmigo. ¡¿Mirá si voy a usar Twitter yo?! Uso a veces Instagram, pero tranquilo. No soy muy fan de las redes”, retrucó el hermano de Charlotte Caniggia.

En ese momento, Marley quiso saber si Xipolitakis podía ser una "barat", a lo que Alex remató concretamente: “¡No! Ella para empezar es rubia. Si sos rubia es como que subís de nivel. Siempre tincha, nunca intincha”.

¡Mirá el gracioso cruce entre Alex Caniggia y Vicky Xipolitakis!