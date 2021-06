Sol Pérez, Cande Vetrano, María O'Donnell, Gastón Dalmau y Claudia Fontán compitieron el domingo en la gala de eliminación de " MasterChef Celebrity 2", pero para los espectadores no hubo ninguna sorpresa porque hace semanas se sabía que el eliminado sería Alex Caniggia.

"Sol, Cande, María, Claudia, Gastón. Falta alguien esta noche. Falta Alex, el 'Chela'. Alex Caniggia no ha llegado a la gala de eliminación por cuestiones personales y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué decisión toma el jurado", expresó Santiago del Moro en los primeros minutos del programa ante la sorpresa de los demás concursantes.

A pesar de la ausencia de "El Emperador", el resto de los participante arrancaron con el desafío anunciado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes advirtieron: "¡La creatividad en la innovación! Deberán preparar en 60 minutos la mejor molleja al verdeo con papas noisette".

.

Finalizado el tiempo, las celebridades presentaron sus platos y tuvieron más críticas que halagos. "Hemos tenido un domingo muy complicado. No tuvieron buenas devoluciones del jurado, fue todo de la media para abajo. Acá el peor plato se va, se respetan las reglas", disparó el conductor tras las preparaciones de los concursantes.

Descontentos por las creaciones, el jurado fue crítico con su veredicto. Todos las figuras pasaron al frente y se enfrentaron a su palabra. "Verdaderamente les teníamos mucha fe de que podían hacer algo digno a esta altura del programa", lanzó Donato.

Mientras que Betular expresó la decisión de la noche: "Quien abandona la cocina de 'MasterChef Celebrity' es Alex Caniggia".

"Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique que no esté acá. Tiene que abandonar el certamen. No es solo cocinar bien, es responsabilidad y otras razones", argumentó Martitegui.

"Tuvo un camino interesante y una atmósfera en este certamen. Me queda un sabor amargo", cerró Donato. "Tenía cero expectativas como persona, como cocinero y personaje, pero acá lo conocimos bien. Me da pena que se vaya de esta manera, nos hubiese gustado despedirlo de otra forma", concluyó Martitegui.