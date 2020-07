A penas comenzaba la cuarentena y la mayoría de los argentinos, asustados ante lo desconocido y decididos a que todo pase lo antes posible, cumplía con el pedido de la autoridades de aislarse en sus casas. Pero Alexander Caniggia fue desde el principio un "rompecuarentena", más por su desapego a las normas que por conocimiento sobre el coronavirus en sí.

El 27 de marzo él y su novia, Macarena Herrera, quedaron bajo prisión domiciliaria después de haber sido detenidos en el peaje de Hudson por violar la cuarentena y el auto en el que estaban circulando, un Fiat Cinquecento, fue secuestrado. Pero pasaron los meses y el hijo de Claudio Paul se consiguió otro autito: un Mustang que le entregaron hace horas y que decidió salir a probar, nuevamente quebrando las reglas.

Para colmo, no lo hizo solo: salió con un amigo, sin respetar la distancia requerida. Por supuesto, grabó la ocurrencia y la compartió en Instagram. "En esta cuarentena yo me elevo. Nada me para. Yo me muevo. Tuve ganas de un Mustang nuevo y para todos los barats yo promuevo", dice en el video.

En las imágenes se lo ve conduciendo su auto, según sus palabras recién sacado de la concesionaria, y luego la persona que lo estaba filmando le pregunta en broma si quiere que le limpie el vidrio y Caniggia le responde: "¿Qué pasa, barats? No, salí de acá, sucio. ¿Te gusta mi Mustang nuevo? Me lo compré hoy, en cuarentena. ¿Qué te parece?". Luego de ese comentario, arranca a gran velocidad y se va.

Enseguida el posteo se pobló de comentarios repudiando su actitud, otros lo felicitaron y también hubo quienes bromearon al respecto.

En abril también fue noticia... por tomarse un subte. "Barats por un día, es la primera vez que me subo a un subte", decía mientras registraba la aventura urbana, asombrado porque jamás en su vida se tomó un transporte público. Y fue por más: "Acá adentro hay una baranda a barats".

¡Mirá el insólito video!